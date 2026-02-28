İsrail İran'a Saldırdı - Son Dakika
İsrail İran'a Saldırdı

İsrail İran\'a Saldırdı
28.02.2026 14:01
İsrail, İran'a yönelik 'önleyici' bir saldırı düzenledi; ABD de büyük çaplı operasyonlar yürütüyor.

KUDÜS/TAHRAN, 28 Şubat (Xinhua) -- İsrail Savunma Bakanlığı, cumartesi sabahı İran'a yönelik "önleyici" bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. Bakanlık, saldırının İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Truth Social platformunda yayımladığı video mesajda ABD güçlerinin İran'a karşı "büyük çaplı muharebe operasyonları" yürüttüğünü açıkladı. Trump, operasyonun İran'ın füze kapasitesini hedef aldığını ve füze altyapısını "tamamen ortadan kaldırmayı" amaçladığını ifade etti.

Medyada yer alan haberlere göre, İran'ın başkenti Tahran ile İsfahan, Kum, Karac, Kirmanşah ve Tebriz kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Öte yandan medya kuruluşları, İran'ın güneyindeki Buşehr kentinin de saldırıların hedefleri arasında yer aldığını bildirdi. Ancak Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin durumuna ilişkin resmi makamlarca henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ABD-İsrail koordineli saldırıların ardından İran hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Basında yer alan haberlere göre, Tahran'da İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinin bulunduğu bölgenin yakınlarında da saldırılar düzenlendiği öne sürüldü. Ayrıca İsrailli bazı kaynaklar saldırının İran'ın üst düzey liderliğini hedef aldığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" üzere saldırı başlattığını kaydetti.

Saldırı, perşembe günü Cenevre'de yapılan ABD-İran nükleer müzakerelerinin ardından bölgede artan gerilim ortamında gerçekleşti. ABD'nin Ortadoğu'daki askeri hareketliliğinin artması ve görüşmelerde ilerleme sağlanamaması iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmişti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İran'a Saldırdı - Son Dakika

