İsrail İşgal Altındaki Batı Şeria'da Yusuf Makamı'na Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail İşgal Altındaki Batı Şeria'da Yusuf Makamı'na Baskın Düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenlediği bildirildi. İsrail ordusu, baskına tepki gösteren onlarca Filistinliye müdahale etti ve evlere zarar verdi. Olaylar sırasında yangın çıktı ve gazetecilere müdahale edildi.

05.08.2024 11:14
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrailliler, askerlerin koruması eşliğinde gerekli önlemler alındıktan sonra Yusuf Makamı'na baskın yaptı.

İsrail ordusu, baskına tepki gösteren onlarca Filistinliye gerçek mermi ve gaz bombaları kullanarak müdahale etti.

Nablus kentindeki bazı mahallelere de baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine girerek eşyaları tahrip etti.

İsrail ordusunun Nablus kentindeki baskınları sırasında silah ve patlama sesleri duyuldu.

Ayrıca, İsrail'in açtığı ateş ve attığı gaz bombaları sonucu kentte iki noktada yangın çıktığı aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenen 4 gazeteciye de müdahale edildiği belirtildi.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İşgal Altındaki Batı Şeria'da Yusuf Makamı'na Baskın Düzenledi - Son Dakika

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