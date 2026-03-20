İsrail, Kısıtlamaları Gevşetti

İsrail, İran'a saldırılar nedeniyle uygulanan kısıtlamaları bazı bölgelerde "sınırlı faaliyetten kısmi faaliyete" geçirme kararı aldı.

İran'ın misillemelerinin sürmesine karşın İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İç Cephe Komutanlığı yönergelerinde bazı değişikliklere gidildiği belirtildi.

Belirlenen bölgelerde yeni yönergenin 22 Mart Pazar günü saat 06.00 itibariyle yürürlüğe gireceği ve bu kapsamda sınırlı faaliyetten kısmi faaliyete geçileceği belirtilen açıklamada, diğer bölgelerde ise mevcut kuralların 23 Mart Pazartesi saat 20.00'ye kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı.

Açıklamaya göre, kısıtlamaların gevşetildiği bölgelerde, gerekli süre içinde korunaklı alana ulaşmanın mümkün olduğu yerde eğitim faaliyetleri devam edebilecek.

Gerekli sürede korunaklı alana ulaşmanın mümkün olması koşuluyla açık havada 50, kapalı mekanlarda 100 kişinin toplanmasına izin verileceği ifade edilen açıklamada, yine gerekli sürede korunaklı alana ulaşmanın mümkün olması koşuluyla iş yerlerinin açılabileceği kaydedildi.