İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde dün yaşanan saldırı, 2 yılı aşkın süredir İsrailli personelin bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda Türk polislerinin hedefte olduğunu ortaya koydu. İki polisin hafif yaralandığı saldırıda teröristler etkisiz hale getirildi ve herhangi bir kayıp verilmedi. Terör yanlısı kişi ve gruplar, Türkiye'nin uluslararası imajını kirletmeyi amaçlamış olsa da Türk polislerinin etkili müdahalesini yeterince hesaplayamamıştı.

Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, saldırının detaylarını, kullanılan silah ve teknikleri anlattı. Saldırganların İzmit'ten geldiğini, uzun namlulu tüfekler kullandığını belirten Kaya, bunların fişek atan av tüfekleri olduğunu, yivli tüfekler olmadığını söyledi. Teröristlerin profesyonel olmadığını, yürüyüş ve taktik pozisyonlarının onları ele verdiğini ifade etti. Kaya, saldırganların arkasında bir organizasyon olduğunu düşündüğünü, ancak İran veya İsrail gibi büyük güçlerin olasılığını düşük bulduğunu ekledi.

Polislerin müdahalesini ayakta alkışlayan Kaya, bir polisin arabanın altından taktiksel atış yaparak teröristi ayağından vurup etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Önceliğin tehlikeyi durdurmak olduğunu belirten Kaya, polislerin meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini ve canlı yakalama adına kendilerini tehlikeye atmamaları gerektiğini söyledi. Saldırı, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını vurgularken, polislerin kahramanlığı öne çıktı.