İsrail Konsolosluğu Önünde Saldırı: Türk Polislerinin Kahramanlığı ve Eski FBI Ajanı'nın Analizi - Son Dakika
İsrail Konsolosluğu Önünde Saldırı: Türk Polislerinin Kahramanlığı ve Eski FBI Ajanı'nın Analizi

08.04.2026 11:52
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen saldırıda iki polis hafif yaralandı, teröristler etkisiz hale getirildi. Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, saldırının perde arkasını ve polislerin muazzam müdahalesini değerlendirdi.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde dün yaşanan saldırı, 2 yılı aşkın süredir İsrailli personelin bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda Türk polislerinin hedefte olduğunu ortaya koydu. İki polisin hafif yaralandığı saldırıda teröristler etkisiz hale getirildi ve herhangi bir kayıp verilmedi. Terör yanlısı kişi ve gruplar, Türkiye'nin uluslararası imajını kirletmeyi amaçlamış olsa da Türk polislerinin etkili müdahalesini yeterince hesaplayamamıştı.

Eski FBI Ajanı Erdal Kaya, saldırının detaylarını, kullanılan silah ve teknikleri anlattı. Saldırganların İzmit'ten geldiğini, uzun namlulu tüfekler kullandığını belirten Kaya, bunların fişek atan av tüfekleri olduğunu, yivli tüfekler olmadığını söyledi. Teröristlerin profesyonel olmadığını, yürüyüş ve taktik pozisyonlarının onları ele verdiğini ifade etti. Kaya, saldırganların arkasında bir organizasyon olduğunu düşündüğünü, ancak İran veya İsrail gibi büyük güçlerin olasılığını düşük bulduğunu ekledi.

Polislerin müdahalesini ayakta alkışlayan Kaya, bir polisin arabanın altından taktiksel atış yaparak teröristi ayağından vurup etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Önceliğin tehlikeyi durdurmak olduğunu belirten Kaya, polislerin meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini ve canlı yakalama adına kendilerini tehlikeye atmamaları gerektiğini söyledi. Saldırı, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını vurgularken, polislerin kahramanlığı öne çıktı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul Beşiktaş, Erdal Kaya, Güvenlik, Savunma, Olaylar, İsrail, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Konsolosluğu Önünde Saldırı: Türk Polislerinin Kahramanlığı ve Eski FBI Ajanı'nın Analizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
SON DAKİKA: İsrail Konsolosluğu Önünde Saldırı: Türk Polislerinin Kahramanlığı ve Eski FBI Ajanı'nın Analizi - Son Dakika
Advertisement
