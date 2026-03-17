İsrail, Lübnan'a Yeni Tümen Sevkedildi

17.03.2026 11:55
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik kara işgalini genişletmek amacıyla bölgeye yeni bir tümen sevk etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde başlatılan yeni kara saldırılarının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, "Son günlerde 36. Tümen, ileri savunma bölgesini genişletmek amacıyla Lübnan'ın güneyindeki ek hedeflere yönelik yoğun kara harekatına başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

36. Tümen'in 91. Tümen ile eş güdümlü hareket edeceği belirtilen açıklamada, "Kuvvetler, tehditleri sonlandırmak ve kuzey bölgeleri için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak amacıyla ileri savunma bölgesini tahkim etme çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tümenin karadan harekatı öncesinde, İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri ile savaş uçaklarının bölgeye yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Ordunun daha önceki duyurularında, Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivillerden bölgeyi tahliye etmeleri ve evlerine dönmemeleri istenmişti.

İsrail ordusunun paylaşımına göre; 91, 36, 146 ve 210'uncu tümenler Lübnan'ın güneyindeki kara harekatına katılıyor. Operasyon kapsamında 91. Tümen doğu bölgesinde, 210. Tümen Cebel Rus mevkisinde, 146. Tümen batı bölgesinde, 36. Tümen ise güney hattında belirli noktalara baskınlar düzenleyecek.

Kaynak: AA

