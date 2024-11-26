İsrail, Lübnan Ateşkesini Onaylayacak - Son Dakika
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İsrail, Lübnan Ateşkesini Onaylayacak

İsrail, Lübnan Ateşkesini Onaylayacak

Netanyahu, Lübnan ateşkesini kabineye sunacak; Hizbullah ihlal ederse karşılık verileceğini belirtti.

26.11.2024 23:36
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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesiyle görüşmesinin ardından, Lübnan ateşkes anlaşmasını bu akşam nihai onay için kabineye sunacağını belirtti, ancak Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmesi halinde İsrail'in "karşılık vereceğini" söyledi. Lübnan Başbakanı Mikati de, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durdurmak için "hızlı hareket etmesi" ve "derhal ateşkes uygulaması" çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesiyle Lübnan ateşkes anlaşmasını görüştüğü saatler süren toplantının ardından bir video mesaj yayınladı. Netanyahu, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasının taslağını İsrail kabinesinin onayına sunacağını belirtti. Netanyahu, İsrail'in ateşkes anlaşmasını uygulamak için üç ana nedeni olduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı: "İran tehdidi", "silah stoklarını yenileme fırsatı" ve "cepheleri ayırmak ve Hamas'ı izole etmek."

Hizbullah'ın artık "İsail'e karşı savaş başlatan" grup olmadığını söyleyen Netanyahu, İsrail güçlerinin onları onlarca yıl geriye götürdüğünü dile getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail güçlerinin Hizbullah'ın lider kadrosunun çoğunu öldürdüğünü ve "altyapılarını yok ettiğini" ifade etti. İsrail'in kuzeyindeki aileleri evlerine geri döndürme sözü veren Netanyahu, "Bu savaş sırasında birçok hedefimize ulaşmayı başardık" dedi.

Lübnan ile ateşkes anlaşmasının İsrail'in artık "İran tehdidine" odaklanabileceği anlamına geldiğini belirten Netanyahu, "bölgenin yüzünü değiştiriyoruz" diye konuştu. Netanyahu açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri ile tam bir koordinasyon içinde, tam bir askeri hareket özgürlüğüne sahibiz. Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi ya da yeniden silahlanmaya kalkışması halinde kararlı bir şekilde saldıracağız" ifadelerine yer verdi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmalarının ardından açıklama yaptı.  Mikati uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durdurmak için "hızlı hareket etmesi" ve "derhal ateşkes uygulaması" gerektiğini söyledi.

Anlaşmanın Çarşamba günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşılan bilgilere göre, İsrail ordusu 60 gün içinde güney Lübnan'dan çekilirken, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyindeki sınır boyunca silahlı varlığı sona erdirilecek. Lübnan ordusunun düzenli birlikleri ise Hizbullah'ın bulunduğu sınır bölgesine konuşlanacak.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında 3 bin 823 kişinin öldüğünü, 15 bin 859 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 55 kişinin öldüğünü, 160 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan Ateşkesini Onaylayacak - Son Dakika

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