İsrail, Lübnan'da Saldırı Tehdidinde Bulundu

17.05.2026 18:32
Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'da 5 beldeyi hedef alarak halkı göçe zorluyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yer alan 5 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Rumin, Kusaybe, Kefer Hune ve Binaful beldeleri ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Suhmur beldesini hedef alacağını duyurdu.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Sözcünün, 15 Mayıs'ta uzatılan ateşkese rağmen saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Binaful beldesindeki barınma merkezine dönüştürülen okullarda yerinden edilmiş onlarca aile kalıyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda daha önce de çok sayıda belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 988'e yükseldiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

