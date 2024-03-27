İsrail, Lübnan'daki acil durum merkezine saldırdı: 7 ölü

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BEYRUT, 27 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki bir acil durum ve yardım merkezine düzenlediği saldırıda en az 7 kişi öldürülürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan askeri kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının El-Habbariye köyünde Cemaati İslami'ye bağlı İslami Sağlık Kurumu'nun Acil Durum ve Yardım Merkezi'ni vurduğunu, merkezdeki sağlık görevlilerinden 7'sinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Cemaati İslami, "Fecr Kuvvetleri" adı altında bir askeri kanadı bulunan ve son zamanlarda İsrail ordusuna karşı askeri operasyonlar gerçekleştiren İslami bir siyasi örgüt.

İslami Sağlık Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, yardım merkezine düzenlenen hava saldırısını menfur bir suç olarak nitelendirirken, bunun uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Bu menfur suçu işleyen tarafı tamamen sorumlu tutuyor ve Lübnanlı yetkilileri söz konusu suçluların uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" ifadesi yer aldı.

Hizbullah ise intikam sözü vererek, "Bu saldırı karşılıksız ve cezasız kalmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 244'ü Hizbullah üyesi ve 73'ü sivil olmak üzere 378 kişi öldürüldü.