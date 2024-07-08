İsrail Maliye Bakanı: Gazze'ye saldırılar devam etmeli - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı: Gazze'ye saldırılar devam etmeli

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesi gerektiğini savundu. Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'in hedeflerine ulaşıncaya kadar sürmesi gerektiğini belirtti. Hamas'ın çöktüğünü iddia eden Smotrich, Filistinli grubun ateşkes için yalvardığını öne sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu da Gazze'ye saldırıların devam etmesi gerektiğini savunmuştu.

08.07.2024 12:23
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesi gerektiğini savundu.

Smotrich, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" sürmesi gerektiğini belirtti.

Hamas'ın "çöktüğünü" ileri süren Smotrich, Filistinli grubun "ateşkes için yalvardığını" iddia etti.

Filistin karşıtlığıyla tanınan aşırı sağcı Smotrich, Gazze'ye yönelik saldırıların şu an durdurulmasının "Hamas'ın toparlanarak bölgede yeniden savaşmasına izin vermek" olacağını öne sürdü.

Smotrich'in Gazze'ye saldırıların sürdürülmesine ilişkin açıklamasının, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Gazze'de varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini" savunmuştu.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bu sabah Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı: Gazze'ye saldırılar devam etmeli - Son Dakika

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