İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından Meclis Başkanı'nı da değiştirerek parlamentoda kontrolü ele geçiren muhalefet bloku, geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından 4 yılda çıkarılan bazı önemli yasaların iptali için harekete geçti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğündeki "değişim bloğu", Genel Kurul oturumunun gündemini belirleyerek yeni yasa tasarılarını gündeme getirdi.

İsrail Meclisi'ndeki komisyonları ele geçirmesinin ardından Yashar Partisi'nden Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesiyle parlamentoda hakimiyeti ele geçiren değişim bloğu, ilk olarak Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemelerini yürürlükten kaldırmaya yönelik tasarılarla işe başladı.

Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks Yahudilerden (Haredi) oluşan koalisyonu döneminde çıkan önemli yasaların yürürlükten kaldırılmasını öngören 4 tasarı, ön oylama için Genel Kurul gündemine alındı.

Hakim Seçim Komitesi'nin yapısını değiştirmeyi öngören yasa, İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda, 63 evet oyuna karşı 47 hayır oyuyla ilk okumadan geçti.

Hakim Seçim Komitesi'nin yapısını değiştirmeyi öngören yasanın yanı sıra, karar alma usulünü düzenleyen "Yargı Temel Kanunu" maddesini yürürlükten kaldırmayı ve Temel Kanun metnini orijinal haline geri döndürmeyi amaçlayan tasarıların da Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, Mahkemeler Kanunu'na eklenen bir maddenin yürürlükten kaldırılması ve Başsavcılık Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasına yönelik bir tasarı da görüşülecek.

Dördüncü tasarı ise, Yayın ve İletişim Otoritesi'nin kurulması ve kanundaki dolaylı değişiklikleri düzenleyen İletişim Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasını ve önceki haline döndürülmesini amaçlıyor.

Meclis'te bunun yanında Netanyahu'nun Likud Partisi'nden Milletvekili Ofir Katz'ın sunduğu, "Hamas'ı terör örgütü olarak tanımayı reddeden veya bunu inkar eden bir parlamento üyesinin haklarının Meclis tarafından elinden alınmasını" ve "kamusal alanlarda ve eğitim kurumlarında tefillin takılmasına müdahalenin engellemesini" öngören 2 tasarı daha görüşülecek.

Yeni komisyonlar kurulacak

İsrail'in Haaretz gazetesi, Meclis Başkanının değiştirilmesiyle Netanyahu'nun parlamento üzerindeki hakimiyetine darbe vurulduğu belirtilerek hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Eisenkot'un yasama gündemi üzerinde daha fazla kontrol sağladığını vurguladı.

Değişim bloğu, parlamento işleyişi ve yasama gündemi üzerinde kontrolünü artırarak, Meclis'in işleyişini denetleme ve tartışma ile oylama takviminin belirlenmesi kabiliyetine kavuştu.

İsrail Meclisi Düzenleme Komitesi'nin bugün yargı reformu ve iletişim kanunu ile ilgilenecek iki ayrı komisyonun kurulmasını onaylaması bekleniyor.

Blok liderleri bir araya gelecek

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Eisenkot öncülüğündeki değişim bloku liderleri Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Liberman ve Yair Lapid'in bugün bir araya geleceğini bildirdi.

İsrail'de muhalefet bloğunun ortak adayı Yashar Partisi Milletvekili Kahana, geçici Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun desteklediği Likud Milletvekili Katz'ı geride bırakarak Meclis Başkanı seçilmişti.