İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurarak 6 kişiyi öldürdü

- İsrail yine Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu: 6 ölü
GAZZE - İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail Gazze Şeridi'ne bomba yağdırmaya devam ediyor. Sivilleri gece gündüz katleden İsrail güçleri, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yine sivilleri hedef aldı. Akşam saatlerinde yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "9 aydan uzun süredir devam eden aralıksız gece bombardımanları ve patlamalar her gece daha fazla sivil kaybıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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