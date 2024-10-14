İsrail Okula Saldırdı: 19 Filipinli Hayatını Kaybetti

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GAZZE, 14 Ekim (Xinhua) -- İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulu bombaladı. Saldırıda en az 19 Filistinli hayatını kaybederken, onlarcası da yaralandı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail birliklerinin Pazar günü bölgenin kuzeyindeki Nuseyrat kampında onlarca yerinden edilmiş ailenin barındığı El-Mufti okulunu topçu ateşine tuttuğunu bildirdi.

Ambulans ve sivil savunma birimlerinin olay yerine hızla ulaştığı, elektrik kesintileri nedeniyle kurtarma görevlilerinin yaralıları taşırken el fenerleri ve cep telefonu kullandıkları ifade edildi.

Sağlık görevlileri, kurtarma ekibinin bölgeden 19 kişinin cansız bedenini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 80 yaralıyı çıkardığını belirtti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre İsrail ordusunun Pazar günü Gazze'nin kuzeyindeki Şati kampının batısına düzenlediği saldırıda da 5 çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ordusu saldırılarla ilgili henüz açıklama yapmadı.