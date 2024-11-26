İsrail ordusunun Gazze kentinin güneydoğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.
Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı Hürriyet Okulu İsrail tarafından hedef alındı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Okula Saldırdı: 9 Filistinli Öldü - Son Dakika
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