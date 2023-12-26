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İsrail ordusu Eilat kentine yönelen düşman hedefine müdahale etti - Son Dakika
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İsrail ordusu Eilat kentine yönelen düşman hedefine müdahale etti

İsrail ordusu, Eilat kentine doğru ilerleyen bir düşman hedefine müdahale ettiğini duyurdu. Savaş uçaklarının bir insansız hava aracına müdahale ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İHA'nın Eilat kentine gönderildiği belirtilirken, İHA'nın nereden ve kim tarafından gönderildiği hakkında bilgi verilmedi.

İsrail ordusu Eilat kentine yönelen düşman hedefine müdahale etti
26.12.2023 - 22:43,
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İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine doğru ilerleyen bir "düşman hedefine" müdahale ettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından, savaş uçaklarının, bir insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiği görüntüler yayımlandı.

İsrail ordu radyosu da İHA'nın İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi kıyısında yer alan Eilat kentine gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan, söz konusu İHA'nın nereden ve kim tarafından gönderildiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, Yemen'deki Husiler dde daha önce, Eilat kentini ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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