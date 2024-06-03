İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 4 İsrailli esirin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar sırasında 4 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini duyurdu. Esirlerin ailelerine bilgi verildiği ve ölüm nedenlerinin incelendiği belirtildi. İsrail medyasında ise esirlerin İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

03.06.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell isimli İsrailli esirlerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, esirlerin ailelerine bilgi verildiği ve ölüm nedenlerinin incelendiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta saldırılarını sürdürdüğü sırada, 4 esirin aylar önce birlikte öldürüldüğünü tahmin ettiklerini" söyledi.

Öte yandan İsrail medyasında, 4 esirin İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Gazze Şeridi'nde 124 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin öldüğünü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 22:05:14. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement