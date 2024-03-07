İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir asker öldü, 13 asker yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldürüldüğünü, 6'sı ağır olmak üzere 13 askerin de yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda David Sasson isimli 21 yaşındaki askerin öldürüldüğü belirtildi.
Aynı çatışmalarda 6'sı ağır olmak üzere 13 İsrail askerinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine bilgi verildiği ifade edildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
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