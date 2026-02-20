İsrail Ordusu: Gazze'ye Sızanlar Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu: Gazze'ye Sızanlar Durduruldu

20.02.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Meclis Başkan Yardımcıları da dahil, Gazze'ye sızan kişiler ordu tarafından durduruldu.

İsrail ordusu, aralarında İsrail Meclis Başkan Yardımcısının da bulunduğu onlarca İsraillinin Gazze Şeridi'ne sızdığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin güvenlik çitini aşarak İsrail sınırından Gazze Şeridi'ne girdiği belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin ordu tarafından izlendikten sonra durdurulduğu, İsrail'e geri gönderilerek polise teslim edildiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'ye sızanlar arasında aşırı sağcı İsrail Meclis Başkan Yardımcısı Limor Son Har-Melech ile sağcı Nahala Hareketi'nden onlarca aktivistin bulunduğu aktarıldı.

Haberde, söz konusu girişimin Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması çağrısı amacı taşıdığı kaydedildi.

Aşırı sağcı "Yahudi Gücü" partisinden Har-Melech, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Har-Melech, Nahala Hareketi ve onlarca kişiyle Gazze'ye girdiğini belirtti.

2005 yılında kurulan Nahala Hareketi, "Büyük İsrail" iddialarına dayanarak Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini savunuyor; siyasi çözüm arayışlarına ve Filistin halkının toprakları üzerindeki varlığına ise karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu: Gazze'ye Sızanlar Durduruldu - Son Dakika

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:42:05. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu: Gazze'ye Sızanlar Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.