İsrail ordusu, Güney Lübnan'da biri subay iki askerin kazada yaralandığını bildirdi - Son Dakika
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İsrail ordusu, Güney Lübnan'da biri subay iki askerin kazada yaralandığını bildirdi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde cuma günü yaşanan olayda biri subay iki askerinin yaralandığını duyurdu. Ordu, olayın 'operasyonel kaza' olduğunu ileri sürerken, askerlerden birinin ağır, subayın ise orta derecede yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun işgali altındaki bölgede cuma günü meydana gelen bir olayda biri subay, iki İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın "operasyonel bir kaza" olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, 2 Ekim Cuma günü yaşanan olayda bir askerin ağır, bir subayın ise orta derecede yaralandığı ve tedavi için hastaneye nakledildikleri belirtildi.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak onlarca beldeyi işgal ettiği Lübnan'ın güneyinde, işgalini sürdürüyor.

Yoğun saldırılarla 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail ordusunun, ABD arabuluculuğunda yapılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları da devam ediyor.

Kaynak: AA
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