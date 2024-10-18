İsrail Ordusu'ndan Yaralı Asker Açıklaması

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılar sırasında 5 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda Maglan Birliğinden 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmalarda Golani Tugayından bir yedek subayın ağır yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin kuzeyine saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun Givati Tugayından bir askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 353'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 740 askerinin öldüğünü duyurdu.

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarında 4 bin 945 askerinin yaralandığını açıklayan İsrail ordusu, 742'sin ağır yaralı olduğu bilgisini verdi.