İsrail Ordusu Ramallah'ta Baskın Düzenledi

17.03.2026 09:27
İsrail ordusu, Ramallah'taki Amari Mülteci Kampı'na baskın yaparak birçok evde arama gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek onlarca evde arama yaptı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Bölgeye takviye birlikler sevk eden İsrail ordusu, Filistinlilere ait çok sayıda eve girerek arama yaptı ve bazı kişileri sorguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun kamp genelinde konuşlandığı ve evlere baskınlar düzenlediği dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı ''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek
Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan sürpriz karar Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı İşte o görüntüler İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

09:40
Fenerbahçe’ye bir orta saha daha Tam 30 milyon euro
Fenerbahçe'ye bir orta saha daha! Tam 30 milyon euro
09:32
’’Fenerbahçe 2026’da şampiyon’’ diyen astrolog Saran’ı istifaya çağırdı
''Fenerbahçe 2026'da şampiyon'' diyen astrolog Saran'ı istifaya çağırdı
09:03
VAR kayıtları açıklandı Kadın hakem Asen Albayrak’ın çektiği rest bomba
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:53
Trump gözünü Venezuela’ya dikti Dikkat çeken “51. eyalet“ mesajı
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
