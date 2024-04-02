İsrail ordusu Refah kentindeki eve bombalı saldırı düzenledi, 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki eve düzenlediği bombalı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane yetkililerine dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, Refah şehrinin batısında bir eve bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
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ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu çalışanlarının yaşamını yitirdiğini doğruladı. Kuruluş, olayı bir trajedi olarak nitelendirerek, insani yardım çalışanlarının ve sivillerin hedef olmaması gerektiğini vurguladı. İsrail güçlerinin hedef aldığı sivil araçta bulunan World Central Kitchen çalışanlarından 4 kişi hayatını kaybetmişti. World Central Kitchen, daha önce Türkiye'de depremzedelere yardım amacıyla mutfaklar kurmuştu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan bir şahıs, polise teslim olmamak için evde bulunan eşi, çocuğu ve kayınvalidesini rehin aldı. Özel harekat polisi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda aile yara almadan kurtarılırken şahıs gözaltına alındı.
Kadıköy ilçesinde sahil yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun D-100 bağlantı yolunda virajı dönemeyen bir kamyon bariyere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, yol temizlik çalışmaları yapılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İsrail Parlamentosu, hükümete aralarında Al Jazeera’nın da bulunduğu kanalların yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasayı onayladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, Al Jazeera’nın ülkedeki bürosunu kapatmak için 'derhal harekete geçeceğini' söyledi. ABD ise durumdan kaygılı olduğunu ifade etti. Al Jazeera'nın Gazze'deki muhabirleri, yabancı gazetecilerin girişinin yasak olduğu için savaşı alandan bildiren tek gazeteciler olarak kaldı. Yasak 45 gün boyunca geçerli olacak ve yenilenebilecek. Al Jazeera, İsrail karşıtı olmakla suçlanırken, İsrail makamları ise kanalın Hamas ile yakın bağlantıları olduğunu savunuyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı ve R.E.T, E.B, T.Ş, Ç.Ş, U.Ş. ve P.B. isimli 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadıköy'de Suadiye Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Emirhan Salih Ş. tarafından kullanılan bir otomobil, sahil yolunda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Emirhan Salih Ş, Halil Can G. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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