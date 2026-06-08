İsrail Ordusu Yemen\'den Fırlatılan Füze Saldırısını Önledi

KUDÜS, 8 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzeyi önlediğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, pazartesi sabahı Yemen'den İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzenin tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Basında yer alan haberlere göre, füze saldırısı Tel Aviv dahil İsrail'in merkez kesimlerinde sirenlerin çalmasına neden oldu.

Saldırı, İsrail'in pazartesi günü erken saatlerde İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri hedefleri vurduğunu açıkladığı hava saldırılarının ardından gerçekleşti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, pazar günü Lübnan'ın güneyinde artan İsrail saldırılarına yanıt olarak İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'nü hedef alan balistik füze saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail pazar günü Beyrut'taki bir Hizbullah hedefini vurmuş, İran ise düzenlediği son füze saldırılarının misilleme niteliğinde olduğunu açıklamıştı.