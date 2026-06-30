İsrail Parlamentosu'nda Gergin Anlar - Son Dakika
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İsrail Parlamentosu'nda Gergin Anlar

30.06.2026 15:33
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İsrail'de, hapishanelere Kızılhaç'ın girişini yasaklayan yasa tasarısı tartışmalara neden oldu.

İsrail Parlamentosu, Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin girişini yasaklamayı öngören yasa tasarısına ilişkin Genel Kuruldaki oturumda "terörist" ve "Yahudi-Nazi" gibi hakaretlerde bulunan milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Ultra-Ortodoks (Haredi) partilerin oylamayı boykot etmesi üzerine, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin hapishanelere girmesini ve Filistinli esir ve mahkumlar hakkında bilgi almasını yasaklayan yasa tasarısı ilk turda reddedildi.

İktidar partisi Likud üyesi Galit Distel Atbaryan, Keti Shitrit ve bir grup milletvekili tarafından hazırlanan düzenleme, 36 milletvekilinin kabul oyuna karşı 41 milletvekilinin ret oyu vermesiyle Meclis gündeminden çıkarıldı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tasarıya karşı çıkan veya çekimser kalan herkesin, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları elit birlikleri lehine oy verdiğini" iddia etti.

Aşırı sağcı Bakan, Haredi Şas Partisi lideri Arye Deri'nin hükümete tepki olarak Filistin asıllı İsrail vatandaşı Milletvekili Ahmed Tıybi ile gizli bir ittifak kurduğunu öne sürdü.

Ben-Gvir, bu durumun "hem Haredi toplumuna hem İsrail'in güvenliğine büyük zarar verdiğini" öne sürerek yasanın mutlaka geçmesi gerektiğini savundu.

Milletvekilleri kavga etti, görevliler araya girdi

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisinin Meclis Grup Başkanı Ofir Katz, Haredi partilerine tasarıya oy vermeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Eğer yasa bugün geçmezse bir daha hiç geçemez. Teröristler yardım alacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Katz ile Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde arasında fiziki arbede çıktı ve Meclis görevlileri onları ayırmak zorunda kaldı.

Katz, Avde'ye, "Siz burada İsrail halkına karşı teröristlere hizmet etmek için bulunuyorsunuz." ifadeleriyle sataşırken Avde ise Katz'a "Sen bir Yahudi-Nazisin." karşılığını verdi.

Bunun üzerine Katz, "Terörist." diye bağırdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Parlamentosu'nda Gergin Anlar - Son Dakika

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