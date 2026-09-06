İsrail polisinin nöbetine rağmen Ermeni Kilisesi'ne fanatik Yahudi kadının tükürüklü saldırısı - Son Dakika
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İsrail polisinin nöbetine rağmen Ermeni Kilisesi'ne fanatik Yahudi kadının tükürüklü saldırısı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, İsrail polisinin nöbet tuttuğu Ermeni Kilisesi'ne iki kadından birinin tükürdüğü görüntüler basına yansıdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsraillilerin hedefindeki Ermeni Kilisesi, bir kez daha fanatik Yahudilerin tükürüklü saldırısına uğradı.

İsrail polisinin nöbet tuttuğu Ermeni Kilisesi'nin önünden geçen iki kadından birinin kiliseye doğru tükürdüğü görüntüler basına yansıdı.

Fanatik Yahudi kadının tükürüklü aşağılaması, siyasi baskılar nedeniyle İsrail makamlarının kilisenin önüne polis yerleştirmesine rağmen gerçekleşti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanlara yönelik taciz, nefret suçları ile sözlü ve fiziki saldırıları son dönemde artış gösteriyor. Bu saldırıların önemli bir bölümünü kutsal mekanlara ve din adamlarına yönelik tükürme eylemleri oluşturuyor.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da da Hristiyanlar, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail polisinin nöbetine rağmen Ermeni Kilisesi'ne fanatik Yahudi kadının tükürüklü saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail polisinin nöbetine rağmen Ermeni Kilisesi'ne fanatik Yahudi kadının tükürüklü saldırısı - Son Dakika
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