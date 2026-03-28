İsrail Saldırıları: 1189 Ölü, 3427 Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana süren İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 47 artarak 1189'a, yaralı sayısının ise 3 bin 427'ye çıktığını duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 86'sının kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 51 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 126 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.