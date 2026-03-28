İsrail Saldırıları: 1189 Ölü, 3427 Yaralı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarında ölü sayısı 1189'a, yaralı sayısı 3427'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana süren İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 47 artarak 1189'a, yaralı sayısının ise 3 bin 427'ye çıktığını duyurdu.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 86'sının kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 51 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 126 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Fatih Terim’in yeni sezondaki takımı belli Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
55 metrekarelik bayrak yaptırdı, 31 bin kilometre gezdi Hepsi tek bir sevda için 55 metrekarelik bayrak yaptırdı, 31 bin kilometre gezdi! Hepsi tek bir sevda için
Esenler’de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Dr. Ekrem Teymur: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in yeni teknoloji üssü olabilir Dr. Ekrem Teymur: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in yeni teknoloji üssü olabilir

18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 19:16:13. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.