İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda birçok kişi de yaralandı.

22.08.2024 22:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun güneydeki Abesan kasabasına düzenlediği saldırı sonucu 3 Filistinli öldü.

Sivil Savunma Teşkilatı'nın Telegram hesabından yaptığı açıklamaya göre ise kuzeydeki Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir depoya düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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