GAZZE, 5 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30,631'e yükseldi.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasına göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saat içinde 97 kişi hayatını kaybederken, 123 kişi de yaralandı. Böylece toplam ölü sayısı 30,631'e, yaralı sayısı ise 72,043'e çıktı.
Açıklamada, ağır bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı çatışmaların devam etmesi sonucu kıyı yerleşim bölgesindeki insani krizin derinleşeceği uyarısında bulundu.
Bakanlık Xinhua'ya gönderdiği açıklamada İsrail'i "soykırıma varan saldırıların dozunu artırmakla" suçladı. Açıklamada, saldırılar sonucu yerinden edilmiş yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin merkezi ve güneyinde yarattığı nüfus yoğunluğuna işaret edildi.
Açıklamada "Filistinliler, her şeyi etkileyen aralıksız bombardıman sonucu ve güvenli bir yerin olmaması nedeniyle nereye gideceklerini bilmiyorlar ya da yerlerinden edilmiş durumdalar" denildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırılarında ölü sayısı 30,631'e yükseldi - Son Dakika
Bitlis Eren Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kar Festivali'nde öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Festivalde öğrenciler halay çekti, kayak yaptı ve kızakla kaydı. Ayrıca meşaleli kayak ve halk oyunları gösterisi düzenlendi. Festivalde yapılan konuşmada, üniversitenin kayak alanında da gelişmeyi planladığı belirtildi.
RTÜK, KADEM ve UMED işbirliğiyle düzenlenen panelde, senaristler ve oyuncular televizyon dizilerindeki kadın karakterlerin durumunu ve dizilerin topluma etkisini tartıştılar. Panelde, senarist Hilal Çelenk, dizilerdeki negatif karakterlerin izleyiciler üzerindeki etkisini anlattı ve içerik modalarının senaristlerin özgürlüğünü kısıtladığını belirtti. Oyuncu Deniz Uğur ise dizilerdeki kötü karakterlerin cezasız kaldığı senaryoların sorun olduğunu vurguladı. KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı ise dizilerdeki şiddetin toplumdaki şiddeti artırdığını ve hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.
Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'de öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurun durmasını bekledi. Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığı 11 derece olan Edirne'de ve 10 derece olan Kırklareli'nde sağanak yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından çiftçilere bağ budama eğitimi verildi. Eğitimde, çiftçiler bağ budama tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi. Keban MYO'da bulunan bağ alanında yapılan çalışmalarda yerli üzüm çeşitlerinin adaptasyon kabiliyetlerinin ve verimlerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu çalışmalar, Keban çiftçilerine örnek teşkil ederek ilçede üzüm yetiştiriciliği konusunda yeni bağların ekimine vesile oldu. Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, yüksekokul olarak çiftçilere yönelik bu tür uygulamaları sürdüreceklerini belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği tarihten itibaren borçlarda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu gösteriyor. Yavaş, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığını kamuoyuna açıkladığını belirtti ve halkın verdiği paranın hesabını kuruşu kuruşuna vermeye devam edeceklerini söyledi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Antalya'da öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı. Yollarda su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Doğu ilçelerde çok kuvvetli yağış beklendiği ve olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 2. yarı yıl okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması için alınan tedbirler değerlendirildi. Vali Yazıcı, çocukları kötülükten uzak tutmanın asli görev olduğunu belirterek, bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar hakkında sunum yapıldı.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması çalışmaları kapsamında Altınyazı Barajı'nda balıkçılık yapanları denetledi. Jandarma ekipleri, balıkçıların belgelerini kontrol etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?