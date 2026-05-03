İsrail saldırılarının gölgesindeki Gazze'de bu kez bir kepçe gelin arabası oldu

İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze, normalde enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılan bir kepçenin gelin arabası olarak kullanıldığı sıra dışı bir düğüne sahne oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yapılan düğünde gelin ile damadın, üzeri kırmızı kalpler, renkli kurdeleler ve "Dekke Ailesi'nin Mutlu Günü", "Damadımız Ahmed" yazılarıyla süslenen sarı renkli bir kepçenin üzerinde düğün kutlaması yaptığı görüldü.

Enkazın ortasında, havada barut kokusunun hissedildiği bir atmosferde, sevincin yeniden kendine yol bulduğu anlara ait görüntüler, yıkım ve abluka altındaki Gazze'de Filistinlilerin tüm zorluklara rağmen hayata tutunma çabasını gözler önüne serdi.

Görüntülerde yol kenarında düğün konvoyunu izleyen çocukların koştuğu, kadınların el salladığı, erkeklerin alkış tuttuğu ve araçların konvoya yol vermek için yavaşladığı görüldü.

Arka planda ise İsrail saldırılarında hasar alan binalar, çatlamış duvarlar ve yıkıntılar dikkati çekti.

"Gazze'nin yaşam iradesi"

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından "hayata tutunma mesajı" ve "Gazze'nin yaşam iradesi" olarak yorumlandı.

Gazze'de İsrail'in saldırıları öncesinde düğünler genellikle süslenmiş araç konvoyları, geniş davetli grupları, halk oyunları ve kutlama salonlarında düzenlenen organizasyonlarla gerçekleştiriliyordu.

Ancak bugün Gazze'deki düğünler yıkımın ortasında farklı görüntülere sahne oluyor. Lüks araçların ve düğün salonlarının yerini, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılan büyük kepçeler almış durumda.

Dolayısıyla söz konusu kepçe, Gazze'de hayatın en sade araçlarla dahi sürdürülmeye çalışılmasının sembolü olarak yorumlandı.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi'nde ağır insani krize yol açtı.

İki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarda on binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi yaralandı veya yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de sivil altyapının büyük bölümü hasar gördü ya da tamamen yıkıldı.

İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka ile birlikte saldırılar sonrası insani yardım, yakıt, ilaç, inşaat ekipmanı ve temel ihtiyaç malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamalar da bölgedeki yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı.

Tüm bu şartlara rağmen Gazze'de Filistinliler, günlük yaşamın olağan ritmini mümkün olduğunca sürdürmeye, düğün, mezuniyet ve aile buluşmaları gibi hayatın temel anlarını en sınırlı imkanlarla da olsa yaşatmaya çalışıyor.