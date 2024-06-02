İsrail Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze kentinde Filistinli bir aileye ait evi hedef aldığı saldırıda biri bebek, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor ve binalar hedef alınıyor. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı da tahrip ediliyor.

02.06.2024 14:09
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İsrail güçlerinin Gazze kentinde Filistinli bir aileye ait evi hedef aldığı saldırıda biri bebek, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumu'nun açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Derec Mahallesi'nde Filistinli Nebih ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda bir bebek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ayrıca Belde Kadime'de yer alan Şema caminin yakınlarında Filistinli Halife ailesine ait bir binayı havadan vurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail'in Derec ve Sabra mahallelerinde iki evi hedef aldığı saldırıda yaralanan iki çocuk yaşamını yitirdi.

Cibaliya Kampı'nda enkaz arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan İsrail ordusunun 20 gün devam eden saldırılardan sonra çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda enkazdan ceset kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kemal Advan Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağlık ve arama ekipleri, Cibaliya'da bina enkazlarında ve sokaklarda ulaşılan cansız beden sayısı 120'yi aştı.

İsrail, Gazze'de binaları hedef alıyor

Gazze kentinin doğu ve güney bölgelerinde konuşlanan İsrail askerleri, Zeytun ve Sabra mahallelerinin güneyini topçu atışlarıyla hedef alıyor.

Gazze'nin güneyinde Netzarim ekseninde Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki İsrail güçleri Muğraka beldesindeki binaları havaya uçururken, Zehra kenti ve Muğraka beldesinde silah sesleri yükseliyor.

Refah kara saldırısı devam ediyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, İsrail hücumbotları El-Mevasi bölgesinin karşısında açık denize top mermileri ve makineli tüfekle saldırdı, savaş uçakları da kentin kuzeyindeki Karara beldesindeki arazileri hedef aldı.

Refah kentinin güneyinde ise İsrail'in kara saldırıları 25'inci gününde de devam ediyor, kent hava ve topçu saldırılarına tanık oluyor.

Görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail; Cenine, Brezilya, İmam Ali ve Tabasiya mahalleleri ile Yabna Mülteci Kampını savaş uçakları; Suk Helal bölgesi ve Kışta Mahallesi'ni de topçu ateşiyle hedef aldı.

İsrail güçleri, insansız hava aracı ve helikopterle Refah'ın doğu ve orta kesimlerine de saldırı düzenledi.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, bölgede ölü ve yaralılara ulaşamıyor.

Filistinli direniş grupları ile Refah'a giren İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmalar da yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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