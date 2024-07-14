İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde de "Hava savunma sistemlerimiz, Şam'ın semalarında düşman hedeflere karşılık veriyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'daki Kefersuse bölgesinde birden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.

Hedef alınan yerde patlama seslerinin duyulduğu ve yangının çıktığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Kefersuse bölgesinde, İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.