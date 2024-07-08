İsrail Savunma Bakanı, Gazze'deki İsrailli Esirlerin Geri Alınması İçin Anlaşmaya Varılmasını İstedi - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, Gazze'deki İsrailli Esirlerin Geri Alınması İçin Anlaşmaya Varılmasını İstedi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri alınması için Hamas ile anlaşmaya varılması yönündeki fırsatın kaçırılmaması çağrısında bulundu. Gallant, İsrail'deki güvenlik sisteminin tüm birimleriyle İsrailli esirlerin geri getirilmesini ana hedefi olarak gördüğünü ve şu anda sunulan fırsattan yararlanmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi. Esir takası konusunda anlaşmaya varılması için Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

08.07.2024 22:11
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümete "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri alınması için Hamas ile anlaşmaya varılması yönündeki fırsatın kaçırılmaması" çağrısında bulundu.

İsrail ordu radyosunda yayımlanan habere göre Gallant, esir yakınlarından bazılarıyla bir araya geldi.

Gallant, İsrail'deki güvenlik sisteminin tüm birimleriyle İsrailli esirlerin geri getirilmesini ana hedefi olarak gördüğünü, şu anda sunulan fırsattan yararlanmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.

Gazze'deki askeri baskının anlaşmaya doğru ilerlemeyi mümkün kılan koşulları yarattığını savunan Gallant, İsrail güvenlik güçlerinin çatışmayı nasıl durduracağını ve gerektiğinde Gazze'nin herhangi bir yerinde yeniden nasıl başlatacağını bildiğini kaydetti.

İsrailli Bakan Gallant, anlaşmayı harekete geçirmek için bu askeri baskıdan faydalanmaları ve fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bugün Mısır'a gitmişti.

Ayrıca Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirilmişti.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Katar, Mısır, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, Gazze'deki İsrailli Esirlerin Geri Alınması İçin Anlaşmaya Varılmasını İstedi - Son Dakika

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