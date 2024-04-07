İsrail Savunma Bakanı, Gazze'den Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiklerini belirtti - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, Gazze'den Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiklerini belirtti

İsrail Savunma Bakanı, Gazze\'den Refah\'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiklerini belirtti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiklerini ve saldırılardan kaçanların sığındığı Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla hareket ettiklerini açıkladı. Refah şehri, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilere ev sahipliği yapmaktadır ve İsrail'in Refah'a kara saldırısı endişe yaratmaktadır.

07.04.2024 22:19  Güncelleme: 22:22
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan, saldırılardan kaçan 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Gallant, ülkesinin insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Gallant, Han Yunus'ta "Hamas'ın askeri olarak işlevinin sona erdiğini" iddia ederek, İsrail askerlerinin bölgeden çekildiğini söyledi.

Gallant ayrıca, İsrail ordusunun yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği ve arkasında büyük yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekilmesinin saldırılardan kaçanların sığındığı Refah'a saldırıya "hazırlık amacıyla" gerçekleştiğini belirtti.

Ordu Sözcülüğünün AA'ya yaptığı açıklamada, ordunun Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedilmişti.

Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamada, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, Gazze'den Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiklerini belirtti - Son Dakika

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