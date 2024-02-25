İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah\'a karşı saldırılar devam edecek

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'la Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese varılsa bile Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırılara devam edeceklerini belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gallant, Yukarı Celile'de bulunan Safed'deki Kuzey Komutanlığına ziyarette bulundu.

Gallant, burada yaptığı konuşmada, "Aktivistleri hedef alıyoruz, Hizbullah liderlerini de hedef alıyoruz ve onlar da yerlerine koyacak başka kişileri arıyorlar. Ama size şunu söyleyebilirim ki hiçbir gönüllü yok. Herkes korkuyor. Durmayacak ve onları vuracağız." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için bir takas anlaşması yapıldığında ve saldırılar geçici olarak durduğunda buradaki (İsrail'in kuzeyinde) çatışmaların hafifleyeceğini düşünenler yanılıyor." diyen Gallant, saldırmaya devam edeceklerini ve hedeflerini gerçekleştirinceye kadar da bu saldırıları yoğunlaştıracaklarını aktardı.

Gallant, "Hedef basit. Hizbullah'ı olması gerektiği yere çekmek; ister anlaşma yoluyla isterse güç kullanarak." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Gallant 2 Şubat'ta da, kuzeyde halkın güven içinde yaşayacağı bir durum oluşmadan buradaki saldırıların sona ermeyeceğini dile getirmişti.