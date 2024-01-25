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İsrail, soykırım davasında suçlamaların reddedilmesini bekliyor - Son Dakika
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İsrail, soykırım davasında suçlamaların reddedilmesini bekliyor

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıklamasının ardından İsrail, mahkemenin suçlamaları reddetmesini bekliyor.

İsrail, soykırım davasında suçlamaların reddedilmesini bekliyor
25.01.2024 - 18:21,  Güncelleme: 18:22
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İsrail'in, aleyhinde açılan soykırım davasında kendisine yöneltilen suçlamaların Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından reddedilmesini beklediği belirtildi.

UAD'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurmasının ardından İsrail'de de bekleyiş başladı.

İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, Zoom üzerinden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını bekleyeceklerini kaydetti.

Levy, "Elbetteki ki, mahkemenin, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yöneltilen asılsız ve yanıltıcı suçlamaları reddetmesini bekliyoruz." dedi.

UAD'den 24 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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