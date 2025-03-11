İsrail Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

ŞAM, 11 Mart (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları pazartesi günü Suriye'nin güneyindeki eski bir askeri üsse hava saldırıları düzenledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre saldırılarda Dera bölgesindeki Cebeb ve İzra yakınlarında bulunan 89. Topçu Alayı üssü hedef alındı. Açıklamada saldırılarda can kaybı olup olmadığı ya da saldırıların ne boyutta bir hasara yol açtığı konusunda henüz net bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Gözlemevi, bu saldırının 2025 yılının başından itibaren İsrail tarafından Suriye topraklarına düzenlenen 21. saldırı olduğunu kaydetti. Bu saldırıların 19'u hava saldırısı, 2'si ise karadan gerçekleştirilen operasyonlar şeklinde gerçekleşti. İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda silah depoları, askeri karargahlar ve araçlar dahil en az 23 hedefin yok edildiği bildirildi.