İsrail tankları Kemal Advan Hastanesi'ne ilerledi, sağlık personeli ayrıldı

İsrail tankları Kemal Advan Hastanesi'ne ilerledi, sağlık personeli ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu tanklarla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'deki Kemal Advan Hastanesi'ne ilerledi. Sağlık personeli hastaneden ayrılmak zorunda kaldı; Aralık 2024'te alıkoyulan Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye tepkilere rağmen hala serbest bırakılmadı.
İsrail ordusunun tanklarla Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ne doğru ilerlemesinin ardından sağlık personeli hastaneden ayrılmak zorunda kaldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu tanklarla, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiye'de bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne doğru ilerlemeye başladı.
İsrail askerlerinin ani şekilde gelişen bu ilerlemesi karşısında sağlık personeli hastaneden ayrıldı.
İsrail ordusu, Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoymuştu. İsrail, bölgesel ve uluslararası tepkilere rağmen Ebu Safiye'yi hala serbest bırakmadı.
Kaynak: AA
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