İsrail saldırıları, Filistinli çocuğun kaleci olma hayalini yok etti

Gazze'de yaşayan ve ünlü bir kaleci olmayı düşleyen 11 yaşındaki Filistinli Ali Müşteha'nın, İsrail'in saldırılarıyla hayalleri gibi hayatı da bir anda karardı.

Müşteha'nın, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan En-Nuseyrat Mülteci Kampındaki El-Asar bölgesinde yaşadıkları ev, İsrail uçakları tarafından bombalandı.

Oturdukları binanın 7. katından aşağı indiği sırada gerçekleşen saldırının şiddetiyle Müşteha merdivenlerden aşağıya düştü. Müşteha'nın vücudundaki yaraların yanı sıra yüzünde derin yanıklar oluştu.

Oğlunu tanıyamadı

Saldırının gerçekleştiği ilk anda her yeri kara bir duman ve toz bulutunun kapladığını anlatan baba İsmail Müşteha, hemen oğlu ile eşini aramaya koyulduğunu, eşini bulunca oğlunun şehit olduğunu zannettiğini ifade etti.

"Sonra uzaktan bir ses duydum. Bir de baktım ki bir çocuk 'baba' diye seslenerek bana doğru koşuyor. Ama yüzünde ve saçındaki yanıklar nedeniyle onu tanıyamadım." diyen baba Müşteha, daha sonra oğlunu kucağına alıp doğruca hastaneye gittiğini söyledi.

Oğlunun "Baba ölecek miyim?" soruyla sarsılan Müşteha, "Hayır, inşallah yaşayacaksın." diyerek oğlunu teskin etmeye çalıştı.

Babanın anlattığına göre, saldırının hedefi olan binada yaklaşık 250 yerinden edilmiş Filistinli yaşıyordu ve bu saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda ayrıca baba Müşteha'nın eniştesi, yeğeni, yengesi ile kızının yüz ve bedenlerinde de derin yanıklar oluştu.

"Kaleci olma hayalime artık çok uzağım"

Yaşadığı şokun etkisindeki çocuk Ali Müşteha ise kaleci olma hayaline artık çok uzak olduğunu ifade etti.

Küçük Ali, duyduğu üzüntüyü, "Yüzüm güzel, saçlarım yumuşaktı. Şeklim şemalim düzgündü. Birkaç saniye içinde yüzüm yanıklarla doldu. Artık korkunç bir görüntüm var." şeklinde dile getirdi.

Yaşadığı korku dolu anı her hatırladığında bir kez daha yüreği burkulan Müşteha, "Güven içinde yaşamak benim de hakkım değil mi. Normal bir hayat sürmek, diğer çocuklar gibi geleceğime dair planlar yapmak benim de hakkım değil mi? Suçum neydi de yüzüm bu hale geldi ve yaralandım. Ben sadece ünlü bir kaleci olmak istiyordum." dedi.

Mısır Milli Futbol Takımı kalecisi Muhammed eş-Şenavi'yi örnek alan Müşteha, onun formasını ve eldivenlerini giymeyi ve kaleciliğin kurallarını ondan öğrenmeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.