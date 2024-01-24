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İsrail, UNRWA'ya ait eğitim merkezini hedef aldı: 9 ölü - Son Dakika
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İsrail, UNRWA'ya ait eğitim merkezini hedef aldı: 9 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait eğitim merkezini hedef aldı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

İsrail, UNRWA\'ya ait eğitim merkezini hedef aldı: 9 ölü
24.01.2024 - 19:18,  Güncelleme: 19:19
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde on binden fazla sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini hedef aldığı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş on binden fazla Filistinlinin sığındığı eğitim merkezinin vurulduğunu aktardı.

White, "Gazze Han Yunus'ta çatışmalar tırmanıyor. Yerinden edilmiş on binden fazla kişinin sığındığı eğitim merkezi az önce vuruldu, binalarda yangın çıktı. Büyük kayıp var. Eğitim merkezine giriş çıkışlar 2 gün boyunca engellendi, insanlar mahsur kaldı." ifadesini kullandı.

White'ın açıklamasında, saldırının kim tarafından yapıldığına değinilmemesi ise dikkati çekti.

UNRWA Gazze Direktörü White, yaptığı ikinci açıklamada, UNRWA eğitim merkezinin tank saldırısının hedefi olduğunu ve saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Öte yandan, sosyal medyada saldırının ardından merkezde yaşananlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA
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