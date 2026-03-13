İsrail, Zerariyye Köprüsü'nü Hedef Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin üzerinde, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler için büyük öneme sahip Zerariyye Köprüsü'nü hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, köprünün Hizbullah mensupları için önemli bir geçiş noktası olduğu ileri sürüldü.

Zerariyye Köprüsü'nü hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın kuzeyinden güneyine geçiş için bu köprüyü kullanarak saldırılar düzenlediğini, köprünün bu nedenle hedef alındığını savundu.

Açıklamada saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki halkı zorla yerinden ederken bölgede işgali genişletecek bir saldırı için hazırlık yapıyor.

İsrail saldırılarında hedef alınan ilk devlet altyapısı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Zerariyye Köprüsü'nü 3 hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu köprünün devlet altyapısına ait olup İsrail saldırılarında hedef alınan ilk resmi tesis olduğu kaydedildi.

Köprünün Lübnan'ın güneyindeki Sur, Bint Cubeyl, Nebatiye ve Zahrani bölgelerini birbirine bağlaması dolayısıyla stratejik açıdan büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca köprü üzerinde Lübnan ordusuna ait bir noktanın bulunduğu aktarıldı.