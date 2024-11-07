İsrailli Bakanlardan Trump'a Tebrik - Son Dakika
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İsrailli Bakanlardan Trump'a Tebrik

İsrailli sağcı bakanlar, Trump'ı başkanlık zaferi nedeniyle tebrik etti. Biden'ı görmezden geldiler.

07.11.2024 02:46
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İsrailli sağcı bakanlar, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Sağcı bakanlar, X platformunda yayınladıkları tebrik mesajlarında, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karşı sürdürdüğü soykırım savaşında Tel Aviv'e güçlü desteğine rağmen, görevi sona eren ABD Başkanı Joe Biden'ı görmezden geldi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, X platformunda yayınladığı tebrik mesajında, "Başkan olarak seçilen Donald Trump'ı tarihi zaferinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Katz, "birlikte ABD ile İsrail arasındaki ittifakı güçlendireceklerini, Gazze'deki İsrailli esirleri iade edeceklerini ve İran'ın önderlik ettiği şer eksenini yenmek için sağlam duracaklarını" dile getirdi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de temmuz ayında "Tanrı Trump'ı korusun" yazdığı bir gönderiyi yeniden yayınlayarak, yeni paylaşımında "Evet" yazdı.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Tanrı Amerika'yı korusun ve Tanrı İsrail'i korusun." ifadesine yer verdi.

Likud Partisinden İletişim Bakanı Shlomo Karei de Trump'ı zaferinden dolayı tebrik ederek, "İsrail'in gerçek bir dostu Beyaz Saray'a geri dönüyor ve o, ittifakımızın gücünü anlayan ve takdir eden bir lider." değerlendirmesinde bulundu.

Karei, her iki ülke için de güvenli ve müreffeh bir gelecek için birlikte kırılmaz bir bağ kurmaya devam edeceklerini, Trump'ın, Gazze'deki İsrailli esirleri ülkeye geri getirmek ve mutlak zaferi garantilemek için Tel Aviv'in yanında olacağını savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da "Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz için tebrikler Başkan Donald Trump, siz İsrail'in gerçek ve sevgili bir dostu ve bölgemizde barış ve işbirliğinin savunucususunuz." ifadesini kullandı.

İki ülkenin halkları arasındaki güçlü bağı güçlendirmek, Orta Doğu'da barış ve güven dolu bir gelecek inşa etmek ve ortak değerleri korumak için Trump ile birlikte çalışmayı arzuladığını dile getiren Herzog, İsrail devleti ve halkı adına Trump'a görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Bakanlardan Trump'a Tebrik - Son Dakika

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