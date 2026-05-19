İsrailli Büyükelçiden J Street'e Sert Eleştiri

19.05.2026 17:40
Yechiel Leither, J Street'i 'Yahudi toplumundaki kanser' olarak tanımlayıp eleştirdi.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leither, Filistinlilere yönelik sistematik baskı ve şiddet nedeniyle Washington yönetiminden İsrail'e yapılan askeri yardımlar ve silah satışını kısıtlamasını isteyen Yahudi kuruluşu J Street'i, "Yahudi toplumu içindeki kanser" ifadeleriyle hedef aldı.

Yahudi Haber Sendikası'nın (JNS) haberine göre Büyükelçi Leither, Washington'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada ABD merkezli Yahudi kuruluşu J Street'i "ikiyüzlülükle" suçladı.

J Street'i "Yahudi toplumu içindeki kanser" gibi hakarete varan sözlerle hedef alan Leither, "İsrail destekçisi olup, İran'ın vekil güçlerine karşı 7 cephede savaşan bir devlete silah ambargosunu savunmak nasıl mümkün olabilir?" dedi.

İsrail'in ABD'den askeri yardım olarak aldığı silahları Gazze Şeridi'nde kullandığına işaret eden J Street'i "iki yüzlülükle" suçlayan Leither, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'yu sevmiyorsanız, İsrail'e göç edin. Bir sonraki seçimde oy verin ve kendinizi ifade edin. 'Demokrasi yanlısı' olduğunuzu söyleyip İsrail'in demokratik hükümetinin tutumunu kınamayın ve ona meydan okumayın."

Leither'e yanıt olarak J Street Başkanı Jeremy Ben Ami ise "İsrail'in ABD Büyükelçisi, İsrail hükümetiyle aynı fikirde olmayan İsrail dostlarını aşağılamak ve bize hakaret etmek yerine bizimle ciddi bir şekilde görüşmelidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

