İsrailli Grubun Lübnan'da Yerleşim Talebi

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Suriye'nin ardından İsrail işgali altındaki Lübnan'ın güneyine geçerek burada yasadışı Yahudi yerleşimleri kurulması talebinde bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, fanatik Yahudi küçük bir grup kısa süreliğine Lübnan sınırını geçerek ülkeye girdi.

Kendilerini "Bashan Öncüleri" olarak isimlendiren ve Suriye sınırını geçerek yerleşim talebinde bulunan grubun ardından, Lübnan'ın güneyinde Yahudi yerleşimi kurulmasını savunan "Uri Tzafon" isimli aşırı sağcı gruba mensup birkaç İsrailli, Lübnan sınırını geçerek yerleşim talebinde bulundu.

Haberde, 10 İsraillinin Lübnan sınırı yakınında toplandığı, bunların 3'ünün sınırı geçerek Lübnan'a girdiği ve birkaç dakika sonra geri döndürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun şahısları gözaltına alınarak İsrail polisine teslim ettiği belirtilen haberde, bu eylemin suç teşkil ettiği kaydedildi.

Öğle saatlerinde Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyine girerek burada Yahudi yerleşimler kurulmasını istemiş, Suriye'nin güneyindeki Hader köyünde bir evin çatısına barikat kuran grup, "İsrail hükümeti Suriye'deki (Yahudi) yerleşimleri onaylayana kadar orada kalacaklarını" ileri sürmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, grubun barikat kurdukları evin çatısından İsrail bayrağı sallandırdığı görülmüştü.