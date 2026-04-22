İsrailli Grubun Lübnan'da Yerleşim Talebi

22.04.2026 23:38
Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Lübnan'ın güneyinde yasadışı yerleşim talep etti.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Suriye'nin ardından İsrail işgali altındaki Lübnan'ın güneyine geçerek burada yasadışı Yahudi yerleşimleri kurulması talebinde bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, fanatik Yahudi küçük bir grup kısa süreliğine Lübnan sınırını geçerek ülkeye girdi.

Kendilerini "Bashan Öncüleri" olarak isimlendiren ve Suriye sınırını geçerek yerleşim talebinde bulunan grubun ardından, Lübnan'ın güneyinde Yahudi yerleşimi kurulmasını savunan "Uri Tzafon" isimli aşırı sağcı gruba mensup birkaç İsrailli, Lübnan sınırını geçerek yerleşim talebinde bulundu.

Haberde, 10 İsraillinin Lübnan sınırı yakınında toplandığı, bunların 3'ünün sınırı geçerek Lübnan'a girdiği ve birkaç dakika sonra geri döndürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun şahısları gözaltına alınarak İsrail polisine teslim ettiği belirtilen haberde, bu eylemin suç teşkil ettiği kaydedildi.

Öğle saatlerinde Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyine girerek burada Yahudi yerleşimler kurulmasını istemiş, Suriye'nin güneyindeki Hader köyünde bir evin çatısına barikat kuran grup, "İsrail hükümeti Suriye'deki (Yahudi) yerleşimleri onaylayana kadar orada kalacaklarını" ileri sürmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, grubun barikat kurdukları evin çatısından İsrail bayrağı sallandırdığı görülmüştü.

Kaynak: AA

Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:51
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:26
Bir sürpriz daha Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
