İsrailli Saldırganlar Filistinli Doktoru Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli Saldırganlar Filistinli Doktoru Yaraladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'da İsraillilerin saldırısında bir Filistinli doktor yaralandı, ambulans engellendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda Filistinli bir doktor yaralandı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 10 İsraillinin, Kudüs'ün Sur Bahir köyünden doktor Macid Aliyan Duveyat'a, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin doğusunda yer alan Cenata bölgesinde bulunduğu sırada saldırdığı belirtildi.

Saldırganların Duveyat'ı taş ve sopalarla darbettiği, doktorun elinin kırıldığı ve aracının camlarının da kırıldığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah ile kuzeyindeki Nablus kentlerini birbirine bağlayan yolda Filistinlilere ait araçlara da saldırdı.

Saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

Nablus'un batısında ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beyt İmrin köyünün dış kesimindeki bir eve saldırarak bazı Filistinlileri alıkoydu.

Alıkonulan Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail askerlerinin ambulansların bölgeye ulaşmasını engellediği ve yaralananlar olduğu yönünde haberler bulunduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı da yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri, Beyt İmrin beldesinde ambulans ekiplerinin çalışmalarını engelliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Saldırganlar Filistinli Doktoru Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti 3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Adana’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Fatih’te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı Fatih'te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

00:21
Trump’tan Mekke Anlaşması’na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
23:04
Manchester’de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:21
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 06:40:33. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailli Saldırganlar Filistinli Doktoru Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.