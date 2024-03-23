İsrailli subay, Batı Şeria'daki çatışmada hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında, Yahudi yerleşimcilere yönelik saldırının ardından çıkan çatışmada yaralanan İsrailli subayın öldüğü belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Ramallah'ın batısındaki çatışmada yaralanan özel Duvdevan birliğinden 21 yaşındaki çavuş Ilay David Garfinkel'in öldüğü duyuruldu.
Açıklamada aynı çatışmada, 2'si ağır 7 askerin yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Ramallah kenti yakınlarındaki Dolev yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde bir otobüse ateş açıldığı, saldırganı aramaya gelen İsrail askerleriyle silahlı kişi arasında çatışma çıktığı belirtilmişti.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrail askerleriyle silahlı çatışmaya giren Filistinlinin öldürüldüğü haberini geçerken, İsrail devlet televizyonu KAN da, silahlı çatışmada 1'i kritik 2'si ağır toplam 7 kişinin yaralandığını aktarmıştı. Yaralıların sivil mi asker mi olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
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Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Kavaşra'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Büyükelçi Yardımcısı Ferhat Gülüzade, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez ve diğer birçok davetli katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı. Lübnan'daki Türk varlığı hakkında bilgiler de paylaşıldı.
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