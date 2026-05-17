İsrailliler Batı Şeria'da Genç Filistinliyi Yaraladı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir genci ateş açarak yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'un güneyinde yer alan Beyta kasabasındaki saldırıda 19 yaşındaki bir genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu.

Gaspçı İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin arazilerine yönelik saldırıları da sürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler, Selfit kentinin doğusundaki Yasuf köyünde zeytin, badem, şeftali gibi meyve veren 150 ağacı söktü.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık kent ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.