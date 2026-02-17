İsrailliler El Halil'de Ağılı Kundakladı - Son Dakika
İsrailliler El Halil'de Ağılı Kundakladı

17.02.2026 15:25
El Halil'de İsrailliler tarafından kundaklanan ağılda çok sayıda koyun telef oldu; yangın soruşturuluyor.

EL Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir ağılı kundaklaması sonucu çok sayıda koyunun telef olduğu bildirildi.

"Filistin'in Sesi" radyosunda yer alan haberde, İsraillilerinin gece saatlerinde El Halil'in güneyindeki Sumuu köyüne baskın düzenlediği belirtildi."

Fanatik Yahudilerin Filistinlilere ait bir ağılı kundakladığı ve çıkan yangında çok sayıda koyunun telef olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberde, yangından sonra bölgeye giden İsrail polisinin yangınla ilgili "soruşturma açtığı" yazıldı.

İsrail polisinin "söz konusu yangınının elektrik aksanından çıktığını" ileri sürdüğü aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da sık sık Filistin köy ve beldelerine baskın düzenleyerek araçları, hatta evleri ateşe veriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 468 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırıların fiziksel şiddet, ağaç sökme, tarım arazilerini ateşe verme, çiftçilerin topraklarına erişimini engelleme ve mülk gasbı gibi eylemleri kapsadığı belirtildi.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Kudüs dahil Batı Şeria'da da askeri saldırılarını ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA

