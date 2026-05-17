İsrailliler, Filistinli Çiftçinin Araçlarını Ateşe Verdi
İsrailliler, Filistinli Çiftçinin Araçlarını Ateşe Verdi

17.05.2026 14:19
Batı Şeria'da İsrailliler, Filistinli çiftçinin traktörünü ateşe verdi. Saldırılar artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinliye ait bir araç ile traktörü ateşe verdi.

Filistinli çiftçi Cemal Ganimat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Halil ilinin Surif beldesindeki evine sabah saatlerinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırı düzenlendiğini söyledi.

Bir patlama sesi duyduklarını anlatan Ganimat, pencereden bakınca traktörden yükselen alevleri gördüğünü, evden dışarı çıktıktan sonra ise aracın da yandığını fark ettiğini ifade etti.

Toprakları gasbedenlerin daha sonra bölgeden çekildiğini aktaran Filistinli çiftçi, yaşananların toprakları gasbeden İsraillilerin saldırılarının bir uzantısı olduğunu belirtti.

Ganimat, "Ailem, İsraillilerin düzenlediği bu saldırılar için her gün hazırlık yapıyor, kundaklama ihtimaline karşı su depoluyor." dedi.

Saldırının ardından hazırda bulunan suyla müdahale ettiklerini, gaspçı İsraillilerin de o sırada kaçtığını kaydeden Ganimat, "İsraillilerin amacı çok net; bizi topraklarımızdan etmek, evlerimizden söküp almak istiyor." dedi.

Ganimat topraklarına bağlılığını, "burada doğduk, burada toprağı ektik ve ne olursa olsun buradan ayrılmayacağız" ifadesiyle vurguladı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine saldırıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen nisan ayı boyunca Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1637 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1160'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 250'ye yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
