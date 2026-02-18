İsrailliler Koyunları Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailliler Koyunları Çaldı

18.02.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler, Filistinlilerin koyunlarını çaldı ve baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait koyunları çaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden siviller, gece ellerinde silahlarla çevreye ateş açarak Yebrud köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin himayesinde bölgeye geldiği belirtilen fanatik grubun Filistinlilerin ağıllarına girerek koyunlarını çaldığı ve çevredeki bazı yapılara zarar verdiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun, el-Halil kentine düzenlediği baskında, 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Kentin girişlerine blok betonlar yerleştirerek askeri kontrol noktaları oluşturan İsrail ordusu, trafik akışını da durdurdu.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırıların ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki baskınlarını artırmış ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Koyunları Çaldı - Son Dakika

Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:39:44. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrailliler Koyunları Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.