İsrailliler Selfit'te zeytin hasadı yapan 4 Filistinli çiftçiyi yaraladı - Son Dakika
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İsrailliler Selfit'te zeytin hasadı yapan 4 Filistinli çiftçiyi yaraladı

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İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde zeytin hasadı yapan 4 Filistinli çiftçiyi yaraladı. Selfit Tarım İdaresi Müdürü İbrahim el-Hamed, darp nedeniyle kırık ve ezilmeleri olan 4 kişinin Yasir Arafat Hastanesi'nde tedaviye alındığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinde zeytin hasadı yapan 4 Filistinli çiftçiyi yaraladı.

Selfit Tarım İdaresi Müdürü İbrahim el-Hamed, İsraillilerin Vadi Şair bölgesinde tarım işçilerine yönelik ihlallerine dair AA muhabirine bilgi verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytinlerini toplayan çiftçilere saldırdığını belirten Hamed, darp nedeniyle vücutlarında kırık ve ezilmeler olan 4 kişinin Selfit'teki Yasir Arafat Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Hamed, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadı yapan Filistinlilere yönelik saldırılarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaZeytinGüncelTarımDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İsrailliler Selfit'te zeytin hasadı yapan 4 Filistinli çiftçiyi yaraladı - Son Dakika
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