İsraillilerin Kundaklama Eylemi
İsraillilerin Kundaklama Eylemi

18.05.2026 10:57
El Halil'de İsrailliler bir Filistinlinin evini kundakladı, ev sahibi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli ailenin evini kundakladı, çıkan yangında ev sahibi Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, silahlı bir grup İsrailli, sabaha karşı El Halil kentinin güney kesimindeki Vadi er-Rahim bölgesinde Filistinlilere ait mülklere saldırdı.

Bölgede yaşayan Filistinli Riyad Yusuf Şeneran'ın evini kundaklayan İsrailliler, bahçedeki koyun ağılı ile fırını da ateşe verdi.

Çıkan yangını söndürmeye çalışan Şeneran, hafif yaralandı.

Filistinlilere ait tarım arazileri talan edildi

Öte yandan Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Azun beldesinde İsrail ordusuna ait buldozerler, Filistinlilerin tarım arazilerini talan etti.

İsrail ordusu, yasa dışı Ma'ale Shomron yerleşimi yakınında Filistinlilere ait arazilerdeki zeytin ağaçlarını buldozerlerle sökmeye başladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı düzenledi. Rapora göre İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de 540 saldırıda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

